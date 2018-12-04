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Трампу предстоит оправдать отмену встречи с Путиным на G20

4 Декабря 2018 в 07:47
Трампу предстоит оправдать отмену встречи с Путиным на G20

Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу предстоит доказать в течение нескольких недель, была ли отмена встреча с российским коллегой на саммите G20  в последнюю минуту показной акцией или актом государственности. Такое  мнение выразил бывший замминистра обороны США Дов Захим в статье The National Interest, сообщает Североамериканское бюро НСН.

Автор материала называет инцидент в Керченском проливе между российскими пограничниками и украинскими кораблями, произошедший 25 ноября, нарушением международных законов. По его словам, то, как администрация Трампа ответит на это, является намного важнее итогов саммита G20, который состоялся в Буэнос-Айресе 30 ноября - 1 декабря. 

«Будут ли США работать со своими союзниками, чтобы применить к России и ее руководству новые санкции? Усилит ли Вашингтон свою запоздалую поддержку украинской армии? Или Трамп будет сидеть тихо? Если он ничего не сделает в следующие несколько недель, станет очевидно, что отмена встреча с российским лидером была не актом государственности, а показной акцией, очень характерной для звезды реалити шоу, нежели лидера свободного мира», — написал экс-замминистра обороны США.

Напомним, накануне саммита в Аргентине американский президент отменил запланированные ранее полноформатные переговоры с российском коллегой Владимиром Путиным из-за инцидента в Керченском проливе. Однако главам России и США все же удалось поговорить и поделиться друг с другом позициями по этому вопросу во время встречи «на ногах». При этом два дня находящийся в Буэнос-Айресе Трамп демонстративно пытался «держаться от Путина подальше», а потом «не выдержал». Эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в эфире НСН объяснил это «особой химией», которая появилась между Путиным и Трампом после Хельсинки.

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