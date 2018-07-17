Трамп: «Ядерное потепление» в 5 млн раз важнее глобального

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что самой главной проблемой в отношениях с Россией он считает вопрос о ядерном оружии.

Трамп отметил, что его предшественник Барак Обама называл главной проблемой глобальное потепление. Нынешний президент заявил, что «ядерное потепление» в пять миллионов раз важнее глобального.

Американский лидер добавил, что России и США принадлежит 90 процентов ядерного оружия, отмечает RT.

Напомним, накануне президент Трамп провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки. По словам президента РФ, в ходе переговоров была затронута тема выполнения договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.