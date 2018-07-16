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Путин и Трамп обсудили ликвидацию ракет

16 Июля 2018 в 18:53
Путин и Трамп обсудили ликвидацию ракет

Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом, была затронута тема выполнения договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Российский президент подчеркнул необходимость дальнейшей совместной работы по договору.

«Тут и продление действия договора о стратегических наступательных вооружениях, опасная ситуация вокруг развития элементов глобальной системы американской противоракетной обороны, выполнение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и тематика размещения оружия в космосе», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Трампом.

Ранее Путин подчеркнул, что холодная война между двумя странами уже давно закончилась. Американский и российский лидеры встретились в Хельсинки. Их разговор тет-а-тет продолжался более двух часов.

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