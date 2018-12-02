Трамп спросил у Путина про инцидент в Керченском проливе

Президент РФ Владимир Путин в рамках саммита G20 сумел пообщаться со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Как рассказал глава государства журналистам, встречать была совсем короткой и прошла «на ногах».

По словам российского лидера, в ходе беседы он коротко прокомментировал инцидент в Черном море. Позиции двух стран по данному вопросу не сходятся, поэтому каждый остался при своем мнении, отметил Путин.

При этом российский лидер выразил сожаление в связи с отменой личной полноформатных переговоров с Трампом. Путин уверен, что необходимость проведения такой встречи давно назрела, в первую очередь, из-за желания Трампа выйти из ДРСМД.

Говоря об отмене встречи, Путин назвал своего американского коллегу «опытным и взрослым человеком», который «вряд ли чего-то будет опасаться». Российский лидер выразил готовность, что переговоры с Трампом все-таки состоятся, когда обе стороны будут к этому готовы, пишут «Известия».

25 ноября три судна ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды в Черном море и направились к Керченскому проливу. На связь они не выходили, разрешение на проход не запрашивали, требования пограничников игнорировали. Провокация продолжалась несколько часов, в результате два бронированных катера и буксир были задержаны. Также был задержан экипаж кораблей.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич ранее в эфире НСН предположил, что подобная провокация украинских кораблей является подготовительным мероприятием перед агрессией против РФ со стороны США.