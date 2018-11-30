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Трамп собирался подарить Путину квартиру в Москве за 50 млн долларов

30 Ноября 2018 в 12:13
Трамп собирался подарить Путину квартиру в Москве за 50 млн долларов

Компания президента США Дональда Трампа собиралась подарить российскому лидеру Владимиру Путину пентхаус в Trump Tower в Москве. Об этом сообщает портал BuzzFeed со ссылкой на несколько источников. По их данным, подарок мог быть сделан в том случае, если бы переговоры о строительстве объекта закончились успехом в 2016 году, отмечает Ura.ru.

Переговоры по этому поводу вел личный адвокат Трампа Майкл Коэн с  представителями пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Стоимость квадратных метров могла составить 50 млн долларов.

Ранее Коэн сообщил правоохранителям, что проект строительства Trump Tower в Москве был отменен в январе 2016 года. Затем адвокат уверял, что это произошло в июне того же года, так как Трамп стал единственным кандидатом на пост президента США от республиканцев.

Ранее руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов заявил в эфире НСН, что принятая американским сенатом резолюция «агрессии РФ» в Керченском проливе вряд ли повлияет на и без того плохие отношения между Россией и Америкой.

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