Трамп решил прекратить гонку вооружений

Дональд Трамп уверен, что в будущем ему удастся обсудить гонку вооружений с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Как пишет РИА Новости, об этом глава Белого дома написал в своём Twitter.

Президент подчеркнул, что США за последний год потратили на вооружение 716 миллиардов долларов, и это, по словам Дональда Трампа, «безумие».

Напомним, в ноябре в Париже Дональд Трамп провел продуктивную встречу с Владимиром Путиным, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и другими мировыми лидерами. Об этом сообщила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс. По ее словам, среди обсуждаемых мировыми лидерами тем были ядерный договор, ДРСМД, а также торговля, санкции, ситуация в Сирии, Саудовской Аравии и Северной Корее.

Напомним, встреча президентов России и США – Владимира Путина и Дональда Трампа – на саммите G20 в Аргентине все-таки состоялась. Она была совсем короткой и прошла «на ногах», но лидеры государств успели обменяться мнениями по инциденту в Керченском проливе. Как рассказал журналистам Владимир Путин, каждая из сторон осталась при своем мнении, но позицию России глава Белого дома услышал.

Стоит напомнить, что запланированные полноформатные переговоры с российским лидером американцы отменили накануне саммита в Аргентине, напоминает Русская планета. Два дня находящийся в Буэнос-Айресе Трамп демонстративно пытался «держаться от Путина подальше». А потом «не выдержал». Эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в эфире НСН объяснил это «особой химией», которая появилась между Путиным и Трампом после Хельсинки.