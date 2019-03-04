Трамп продлил антироссийские санкции

Дональд Трамп продлил ещё на один год действия антироссийских санкций, которые были введены против России в 2014 году из-за ситуации на Украине.

Ограничительные меры, введённые ещё Бараком Обамой, продолжат действовать после 6 марта в течение года, пишет «Свободная пресса».

При этом, как пояснил Трамп, Москва продолжает серьёзно угрожать безопасности и стабильности Украины.

Вашингтон продолжит ужесточать санкции в отношении России, пока Украине не будет возвращен полуостров Крым, заявил ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Напомним, Крым стал частью РФ в 2014 году после проведения на полуострове референдума. Тогда 96,77% жителей высказались за присоединение к России. В Киеве же территорию считают оккупированной. В апреле 2014 году впервые был перекрыт Северо-Крымский канал, который покрывал около 85% потребностей полуострова. В 2015 году началась продовольственная блокада Крыма, а чуть позже активисты подорвали вышки ЛЭП, чтобы прекратить энергоснабжение полуострова. Однако в Крыму справились со всеми проблемами.