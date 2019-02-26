США продолжит ужесточат против России «крымские санкции»

Вашингтон продолжит ужесточать санкции в отношении России, пока Украине не будет возвращен полуостров Крым, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Ранее Волкер встретился с Петром Порошенко на борту американского ракетного эсминца «Дональд Кук», который прибыл в Одессу, передает РИА «Новости».

Напомним, Крым стал частью РФ в 2014 году после проведения на полуострове референдума. Тогда 96,77% жителей высказались за присоединение к России. В Киеве же территорию считают оккупированной. В апреле 2014 году впервые был перекрыт Северо-Крымский канал, который покрывал около 85% потребностей полуострова. В 2015 году началась продовольственная блокада Крыма, а чуть позже активисты подорвали вышки ЛЭП, чтобы прекратить энергоснабжение полуострова. Однако в Крыму справились со всеми проблемами.

