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Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами

25 Марта 2019 в 19:49
Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп, как и обещал, официально объявил о признании суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Соответствующая декларация подписана в Белом доме. В церемонии принял участие глава правительства еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

Известный публицист, журналист-международник Исраэль Шамир охарактеризовал это решение Трампа, как «неадекватный» шаг. В интервью РИА ФАН Шамир заявил, что это говорит о наступлении совершенно новой политической реальности, в которой международное право отныне не существует.

Впрочем, как заявила ранее в эфире НСН арабист Марианна Беленькая, признание Вашингтоном суверенитета Израиля над сирийскими Голанскими высотами не окажет серьёзного глобального влияния на мировую политику.

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