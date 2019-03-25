Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп, как и обещал, официально объявил о признании суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Соответствующая декларация подписана в Белом доме. В церемонии принял участие глава правительства еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

Известный публицист, журналист-международник Исраэль Шамир охарактеризовал это решение Трампа, как «неадекватный» шаг. В интервью РИА ФАН Шамир заявил, что это говорит о наступлении совершенно новой политической реальности, в которой международное право отныне не существует.

Впрочем, как заявила ранее в эфире НСН арабист Марианна Беленькая, признание Вашингтоном суверенитета Израиля над сирийскими Голанскими высотами не окажет серьёзного глобального влияния на мировую политику.