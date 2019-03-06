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Трамп повысит прокурора по делу Марии Бутиной

6 Марта 2019 в 06:38
Трамп повысит прокурора по делу Марии Бутиной

Президент США Дональд Трамп планирует повысить прокурора от округа Колумбия Джесси Лиу до заместителя генерального прокурора в Минюсте США, сообщает НСН со ссылкой на заявление Белого дома.

Отметим, что офис прокурора от округа Колумбия в настоящее время ведет дело арестованной в США россиянки Марии Бутиной, которую обвиняет в незаконной работе иноагентом.

Напомним, что в конце февраля американский суд отложил вынесение приговора Бутиной, арестованной в июле 2018 года. Отец задержанной россиянки Валерий Бутин в беседе с НСН сообщил, что адвокаты и представители российского консульства предполагали, что на заседании будет назначена дата вынесения приговора. Однако в ходе слушаний прокуроры сообщили, что об этом рано говорить, так как они не завершили расследование.

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