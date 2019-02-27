Отец Марии Бутиной назвал решение суда «неожиданным для всех»

Валерий Бутин в эфире НСН прокомментировал решение американский суда, который отложил вынесение приговора по делу его дочери.

Американский суд отложил вынесение приговора россиянке Марии Бутиной, которая была арестована в США по обвинению в работе иностранным агентом.

Отец задержанной россиянки Валерий Бутин в беседе с НСН сообщил, что адвокаты и представители российского консульства предполагали, что на заседании будет назначена дата вынесения приговора. Однако в ходе слушаний прокуроры сообщили, что об этом рано говорить, так как они не завершили расследование.

«Что касается переноса дела, это было неожиданно, внезапно, в том числе не только для нас, но и для адвокатов, насколько я понимаю. Очень туманные обвинения выдвинуты, несостоятельные абсолютно. Что они там придумали, можно только предполагать, как будут развиваться события сказать сложно», - отметил Бутин.



Россиянка сидит в американской тюрьме семь месяцев, половину из них она провела в трудных условиях – в одиночной маленькой камере, ее не выпускали на прогулку и запрещали звонить родным. Однако сейчас ситуация стабилизировалась, условия улучшились.

«Жалоб нет, сейчас все стабилизировалось. Всякие дискриминационные режимы к ней не применяются, у нее общий режим. Она может общаться с людьми, быть в камере, выходить из нее. По крайней мере, нам она не озвучивает эти жалобы, мы знаем ее характер. От адвокатов, работников консульства приходит информация, что у нее хорошее самочувствие в физическом и психологическом плане», - заверил отец Бутиной.

Он отметил поддержку дочери со стороны адвокатов и представителей российского консульства. По его словам, девушка надеется уехать домой домой в скором времени.

Мария Бутина была задержана в США в июле 2018 года по обвинению в работе иностранным агентом. 13 декабря она решила пойти на сделку со следствием и отказалась от судебного процесса, признав вину частично. В том числе девушка созналась, что действовала в качестве незарегистрированного «агента Кремля» и делала попытки проникнуть в доверие к руководителям ​Национальной стрелковой ассоциации.



Приговор Марии Бутиной ожидают в апреле вскоре после очередного промежуточного заседания, назначенного на 28 марта. Как предположил ее адвокат Роберт Дрисколл, его подзащитную могут освободить и депортировать в Россию, если судья назначит ей наказание, равное отбытому в заключении сроку.