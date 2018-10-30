Трамп поручил подготовить доклад о «нарушении» Россией ДРСМД

Госсекретарь, министры обороны, финансов и торговли, а также директор нацразведки подготовят доклад для конгресса по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такое поручение дал президент США Дональд Трамп, сообщают РИА Новости. В частности известно, что в документе может идти речь о возможном ответе на «нарушения» договора со стороны РФ. Отмечается, что доклад должен быть подготовлен в соответствии с «разделом 1244 Закона о защите национальной обороны за 2019 финансовый год», пишет RT. Напомним, в разделе 1244 говорится о «комплексном ответе на нарушение Россией ДРСМД».

Ранее, президент США Дональд Трамп пообещал, что США будут наращивать ядерный арсенал, пока «Россия и Китай не придут в себя».в эфире сообщил , что заявления американского резидента напрямую связаны с выборами в конгресс. Эксперт отметил, что угрозы выхода США и ДРСМД отнюдь не говорят об их реальных намерениях.