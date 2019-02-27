Трамп попросил демократов не учить его проводить переговоры с КНДР

Президент США и лидер КНДР начнут сегодня двухдневную встречу в столице Вьетнама городе Ханое. Это второй саммит США-КНДР, первый прошел в прошлом году в Сингапуре, где Дональд Трамп и Ким Чен Ын обсуждали вопросы денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации двухсторонних отношений, уточняет РИА ФАН.

Трамп уже в самолете по пути в Ханой написал в твиттере, что надеется на «очень продуктивный» саммит. По его словам, «при полной денуклеаризации Северная Корея быстро превратится в экономическую сверхдержаву. А без этого станет еще хуже, чем сейчас».

Как отмечает Life.ru, глава Белого дома также обратился к представителям американской Демпартии с требованием не указывать ему, как проводить переговоры с Пхеньяном.

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что КНДР в скором времени может стать столь же процветающей страной, как Вьетнам. Об этом он написал в своём твиттере.

Трамп добавил, что председатель Северной Кореи должен принять мудрое решение. Пхеньян рассчитывает, что в ответ на его действия в области отказа от ракетно-ядерной программы, прекращения ядерных испытаний. США смягчат санкции, и будет подписан мирный договор по итогам Корейской войны.