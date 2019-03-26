Трамп получил первый миллиард на строительство стены на границе с Мексикой

Пентагон выделил один миллиард долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства, передает РЕН ТВ.

Уточняется, что средства будут использованы для строительства участка стены на южной границе США. Ее протяженность составит около 91 км. Деньги также рассчитаны на улучшение дорог и установку освещения, отмечает RT.

В свою очередь, американский телеканал CNN обращает внимание, что это первый миллиард долларов, выделенный президенту Штатов Дональду Трампу на возведение стены. При этом ранее Белый дом заявлял о планах выделить на строительство в будущем дополнительно 1,5 миллиарда долларов.

Ранее бывший американский дипломат и экс-советник руководства Республиканской партии в Сенате США Джеймс Джатрас рассказал НСН, почему Дональд Трамп ввёл в стране режим чрезвычайного положения на границе с Мексикой. По его словам, президент США мог начать строительство стены в первый месяц своего правления.