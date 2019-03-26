Вторник
26 марта
USD 64.5
EUR 72.92
Горячие новости

Трамп получил первый миллиард на строительство стены на границе с Мексикой

26 Марта 2019 в 08:34
Трамп получил первый миллиард на строительство стены на границе с Мексикой

Пентагон выделил один миллиард долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства, передает РЕН ТВ.

Уточняется, что средства будут использованы для строительства участка стены на южной границе США. Ее протяженность составит около 91 км. Деньги также рассчитаны на улучшение дорог и установку освещения, отмечает RT.

В свою очередь, американский телеканал CNN обращает внимание, что это первый миллиард долларов, выделенный президенту Штатов Дональду Трампу на возведение стены. При этом ранее Белый дом заявлял о планах выделить на строительство в будущем дополнительно 1,5 миллиарда долларов.

Ранее бывший американский дипломат и экс-советник руководства Республиканской партии в Сенате США Джеймс Джатрас рассказал НСН, почему Дональд Трамп ввёл в стране режим чрезвычайного положения на границе с Мексикой. По его словам, президент США мог начать строительство стены в первый месяц своего правления.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.