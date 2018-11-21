Трамп похвалил саудитов за низкие цены на нефть

На фоне продолжающегося падения цены на нефть марки Brent до 62 долларов за баррель, Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия помогла США не допустить роста цен на углеводороды.
По его словам, если «разрушить» отношения США с Саудовской Аравией, то цены на нефть резко вырастут, и «Россия хотела бы это видеть», передает РИА «Новости».
Ранее НСН сообщала, что Дональд Трамп допускает, что саудовский наследный принц Мохаммед бин Салман мог иметь отношение к убийству журналиста Джамаля Хашокджи.
Обозреватель газеты «The Washington Post» Джамаль Хашокджи пропал 2 октября, после того, как вошел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Мужчину искали больше 2 недель, потом Эр-Рияд признал факт убийства журналистам.
По его словам, если «разрушить» отношения США с Саудовской Аравией, то цены на нефть резко вырастут, и «Россия хотела бы это видеть», передает РИА «Новости».
Ранее НСН сообщала, что Дональд Трамп допускает, что саудовский наследный принц Мохаммед бин Салман мог иметь отношение к убийству журналиста Джамаля Хашокджи.
Обозреватель газеты «The Washington Post» Джамаль Хашокджи пропал 2 октября, после того, как вошел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Мужчину искали больше 2 недель, потом Эр-Рияд признал факт убийства журналистам.