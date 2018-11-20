Трамп не исключил причастности саудовского кронпринца к стамбульскому убийству

Дональда Трамп допускает, что саудовский наследный принц Мохаммед бин Салман мог иметь отношение к убийству журналиста Джамаля Хашокджи, передает «Интерфакс».

«Король Саудовской Аравии Салман и кронпринц Мохаммед бин Салман категорически отрицают планирование и исполнение убийства Хашокджи. Наши спецслужбы проводят анализ всей информации, но вполне может быть, что кронпринц знал об этом трагическом событии - может, знал, а, может быть, и нет», - говорится в заявлении Трампа.

Ранее НСН сообщала, что приказ об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашокджи отдал наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман Аль Сауд. Как сообщили СМИ, к такому выводу пришли в ЦРУ.

Источник «Washington Post» сообщил, что убийство журналиста не могло произойти без ведома или участия наследного принца. На этот факт указывает и телефонный разговор между Хашокджи и братом Мохаммеда бин Салмана.

Обозреватель газеты «The Washington Post» Джамаль Хашокджи пропал 2 октября, после того, как вошел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Мужчину искали больше 2 недель, потом Эр-Рияд признал факт убийства журналистам. По данным следствия, его задушили в здании генконсульства, а после тело расчленили и уничтожили.