Трамп отменил встречи с президентами Турции и Южной Кореи

Дональд Трамп отменил официальные переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом и Мун Чжэ Ином на саммите G20, передает «Интерфакс». Вместо этого с ними пройдет неформальное общение.

Ранее НСН сообщала, что президент США отменил встречу с Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине. Отмена встречи — в интересах американского лидера, если говорить о внутренней политике, заявил НСН научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Сергей Кислицын.

Саммит G20 пройдет с 30 ноября по 1 декабря, он состоится в аргентинской столице Буэнос-Айресе.