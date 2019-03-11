Трамп объяснил, почему назвал главу компании Apple Тимом Эпплом

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему назвал главу компании Apple Тима Кука Тимом Эпплом. Инцидент произошел в ходе заседания консультативного совета по кадровой политике. По словам американского президента это позволило ему сэкономить время и слова.

Такое заявление Трамп сделал на своей странице в Twitter, пишет RT. Он уточнил, что благодаря фейковым новостям, этот информационный повод был выставлен в невыгодном свете. Из-за этого можно сказать, что родилась очередная плохая история про американского президента, пожаловался в соцсети Трамп.

Ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко в беседе с НСН заявил, что президент США Дональд Трамп готов оставить в Афганистане меньше военных, но компенсирует это количество американскими шпионами.