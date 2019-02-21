Четверг
21 февраля
USD 65.86
EUR 74.68
Горячие новости

Трамп не смог убедить Австрию отказаться от «Северного потока-2»

21 Февраля 2019 в 09:49
Трамп не смог убедить Австрию отказаться от «Северного потока-2»

Австрийский канцлер Себастьян Курц после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Вена не откажется от проекта «Северный поток-2». По его словам, аргументы американского президента против газопровода не смогли его убедить в обратном, передает RT.

По словам Курца, Австрия продолжит поддерживать проект, так как «заинтересована в надежности энергоснабжения в Австрии», сообщает «Свободная пресса».  

Канцлер добавил, что позиция Австрии продиктована чисто экономическими соображениями - российский газ дешевле американского, отмечает Ura.ru.

Ранее депутат Госдумы, член парламентских делегаций РФ в ОБСЕ Сергей Чижов в беседе с НСН рассказал, что новые меры против «Северного потока-2» не так страшны, как кажутся.

 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.