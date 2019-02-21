Трамп не смог убедить Австрию отказаться от «Северного потока-2»

Австрийский канцлер Себастьян Курц после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Вена не откажется от проекта «Северный поток-2». По его словам, аргументы американского президента против газопровода не смогли его убедить в обратном, передает RT.

По словам Курца, Австрия продолжит поддерживать проект, так как «заинтересована в надежности энергоснабжения в Австрии», сообщает «Свободная пресса».

Канцлер добавил, что позиция Австрии продиктована чисто экономическими соображениями - российский газ дешевле американского, отмечает Ura.ru.

Ранее депутат Госдумы, член парламентских делегаций РФ в ОБСЕ Сергей Чижов в беседе с НСН рассказал, что новые меры против «Северного потока-2» не так страшны, как кажутся.



