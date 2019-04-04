Трамп не испугался женщины в своем поместье

Президента США Дональда Трампа не беспокоит попытка незаконного проникновения женщины на территорию своего загородного поместья Мар-а-Лаго в штате Флорида. Произошедшее он назвал случайностью. 30 марта Чжан Юйцзин, у которой при задержании были обнаружены два паспорта КНР, четыре мобильных телефона, ноутбук, жесткий диск, а также «флеш-накопитель с вредоносным ПО», смогла попасть на территорию поместья. Женщине предъявлены обвинения в незаконном проникновении на территорию с ограниченным доступом. Ей грозит до года тюремного срока и штраф размером в 100 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Америки рассказал о своих планах выбрать сразу два слогана, которые будут использоваться во время избирательной кампании в 2020 году. Он заявил, что лозунг «Сделаем Америку снова великой», который использовался на выборах в 2016 году, оказался более чем успешным. Он уточнил, что, по мнению многих, фраза стала «величайшим лейтмотивом в политике». Однако президент не исключил, что в предвыборной кампании в следующем году слоган сменится на фразу «Сохраним Америку великой». Он уточнил, что действующая администрация «уже сделала её великой», поэтому не исключил использование двух вариантов лозунга.