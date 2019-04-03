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Трамп назвал слоганы для выборов в 2020 году

3 Апреля 2019 в 10:31
Трамп назвал слоганы для выборов в 2020 году

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассказал, что может выбрать сразу два слогана, которые будут использоваться во время избирательной кампании в 2020 году, пишет RT.

Он сообщил, что лозунг «Сделаем Америку снова великой», который использовался на выборах в 2016 году оказался более, чем успешным. Он уточнил, что, по мнению многих, фраза стала «величайшим лейтмотивом в политике».

Однако президент не исключил, что в предвыборной кампании в следующем году слоган сменится на фразу «Сохраним Америку великой». Он уточнил, что действующая администрация «уже сделала её великой», поэтому не исключил использование двух вариантов лозунга.

Ранее действительный член Академии космонавтики имени Циолковского, главный редактор журнала «Новости космонавтики» Игорь Маринин в эфире НСН рассказал, что США испытывают большие трудности с разработкой проекта полета к Луне.

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