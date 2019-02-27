Трамп и Ким Чен Ын встречаются в Ханое

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп и высший руководитель Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын начали встречу в столице Вьетнама. Переговоры с глазу на глаз в Ханое продлятся около получаса, затем должен состояться рабочий ужин, передает RT .

Перед началом саммита глава Белого дома призвал своего визави приступить к ядерному разоружению КНДР и пообещал, что в результате Северная Корея станет такой же «процветающей страной» как Вьетнам. Трамп в своём Твиттере также дал совет представителям Демократической партии в Сенате США перестать советовать, что «ему делать с Северной Кореей», отмечает «ФедералПресс» .

Американский лидер оценил свое предложение КЕНДР как «замечательную историческую возможность для его друга Ким Чен Ына». Основная часть переговоров намечена на четверг, 28 февраля.

Заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов в эфире НСН ранее предположил, что Вашингтон и Пхеньян в итоге могут достичь компромисса.

