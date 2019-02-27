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Трамп и Ким Чен Ын встречаются в Ханое

27 Февраля 2019 в 15:10
Трамп и Ким Чен Ын встречаются в Ханое

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп и высший руководитель Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын начали встречу в столице Вьетнама. Переговоры с глазу на глаз в Ханое продлятся около получаса, затем должен состояться рабочий ужин, передает RT.

Перед началом саммита глава Белого дома призвал своего визави приступить к ядерному разоружению КНДР и пообещал, что в результате Северная Корея станет такой же «процветающей страной» как Вьетнам. Трамп в своём Твиттере также дал совет представителям Демократической партии в Сенате США перестать советовать, что «ему делать с Северной Кореей», отмечает «ФедералПресс».

Американский лидер оценил свое предложение КЕНДР как «замечательную историческую возможность для его друга Ким Чен Ына». Основная часть переговоров намечена на четверг, 28 февраля.

Заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов в эфире НСН ранее предположил, что Вашингтон и Пхеньян в итоге могут достичь компромисса. 

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