Трамп допустил отмену встречи с Путиным на G20

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не исключает отмену запланированной ранее в рамках саммита G20 в Аргентине встречи с Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в ходе интервью изданию Washington Post. По его словам, причиной принятия такого решения может стать инцидент в Керченском проливе.

Глава Белого дома пояснил, что ждет отчета о произошедшем от службы национальной безопасности, который станет определяющим фактором, отмечает «Свободная пресса».

«Может быть, не будет никакой встречи. Мне не нравится эта агрессия, она вовсе не нужна», — цитирует американского лидера RT.

Тем временем, русскоязычные пользователи сети возмутились отношением президента США и призвали его прекратить аггрессию в Сирии, на границе с Мексикой, а также поддержку «нацистов» на Украине, передает РЕН ТВ.

Напомню, 25 ноября три украинских судна нарушили госграницу России и двинулись из Черного моря в сторону Керченского пролива. Они совершали опасное маневрирование и не подчинялись требованиям российских властей, в результате чего были задержаны. После инцидента на Украине ввели режим военного положения.

На пресс-конференции НСН первый заместитель председателя комитета СФ РФ по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Киеву был выгоден максимально трагичный исход инцидента в море.

