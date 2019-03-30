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Трамп допускает возможность переговоров с Путиным о Венесуэле

30 Марта 2019 в 10:00
Трамп допускает возможность переговоров с Путиным о Венесуэле

Дональд Трамп, президент США, не исключил возможность проведения переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным по проблемной ситуации в Венесуэле, информирует Sputnik.

«Мы будем говорить о социализме. Посмотрите на Венесуэлу. Мы будем говорить со многими людьми об этом: может, с президентом Путиным, может, председателем Китая Си (Цзиньпином - прим. НСН)», — заявил Трамп во время пресс-конференции во Флориде.

Незадолго до этого американский лидер требовал от России отозвать российских военных из Венесуэлы, дополняет RT.

В своем комментарии заявлений Трампа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что представители Москвы находятся в Венесуэле в рамках заключенных контрактов в сфере ВТС, и Россия, как и США рассчитывает на уважительное отношение к возможности строить двусторонние отношения с другими странами.

Ранее главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин пояснил в беседе с НСН, почему Бразилия просит Россию перестать поддерживать Мадуро.

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