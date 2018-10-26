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Топилин объяснил слова о беспрецедентном росте зарплат

26 Октября 2018 в 16:22
Топилин объяснил слова о беспрецедентном росте зарплат

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин пояснил слова о беспрецедентном росте зарплат в России. По его мнению, в заявлении он опирался на данные Росстата, сообщает RT.

«Я опираюсь на данные Росстата, ничего от себя не придумывал. Я считаю, что хорошие новости должны восприниматься нормально, а не вызывать вопросы», - отметил Топилин.

Напомним, ранее Максим Топилин сообщил о росте зарплат россиян на 11%, пишет Ura.ru.

Ранее директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН предложил вице-премьеру наказать министра за такие слова.

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