Топилин объяснил слова о беспрецедентном росте зарплат

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин пояснил слова о беспрецедентном росте зарплат в России. По его мнению, в заявлении он опирался на данные Росстата, сообщает RT.

«Я опираюсь на данные Росстата, ничего от себя не придумывал. Я считаю, что хорошие новости должны восприниматься нормально, а не вызывать вопросы», - отметил Топилин.

Напомним, ранее Максим Топилин сообщил о росте зарплат россиян на 11%, пишет Ura.ru .

Ранее директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН предложил вице-премьеру наказать министра за такие слова.