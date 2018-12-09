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Топилин: Найти работу после 45 лет – не проблема

9 Декабря 2018 в 09:28
Топилин: Найти работу после 45 лет – не проблема

Глава Минтруда Максим Топилин не согласен с утверждением, что в России сложно найти работу после 45 лет. Об этом он заявил на дискуссионной площадке «Качество жизни» на XVIII съезде партии «Единая Россия».

Ранее Руководитель центра паллиативной медицины департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда «Вера» Нюта Федермессер заявила, что найти работу в России людям после 45 лет очень сложно.

«Я не могут с этим согласиться. Возможно найти работу. Если у кого-то возникают проблемы, существуют государственные программы», - заявил Топилин.

Глава Минтруда также напомнил, что с 2019 года будет выделяться порядка 5 млрд рублей на переобучение лиц предпенсионного возраста. Такие суммы на эти цели, по его словам, не выделились еще никогда, пишет ТАСС.

В конце октября Максим Топилин сообщил о «беспрецедентном росте зарплат россиян». По данным Минтруда, он составил 11%. Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН предложил вице-премьеру наказать министра за такие слова.

 

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