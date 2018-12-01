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«Только поздоровались». Путин и Трамп не смогли пообщаться на G20

1 Декабря 2018 в 10:19
«Только поздоровались». Путин и Трамп не смогли пообщаться на G20

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп поприветствовали друг друга во время церемонии фотографирования на саммите G20 в Аргентине, однако у них не было возможности пообщаться. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее по инициативе американской стороны была отменена запланированная встреча Путина и Трампа. Причиной якобы стала украинская провокация в Керченском проливе. Трамп заявил, что готов встретиться с Путиным в будущем, когда ситуация нормализуется.

Неделей ранее три судна ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды в Черном море и направились к Керченскому проливу. На связь они не выходили, разрешение на проход не запрашивали, требования пограничников игнорировали. Провокация продолжалась несколько часов, в результате два бронированных катера и буксир были задержаны. Также был задержан экипаж кораблей.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич ранее в эфире НСН предположил, что подобная провокация украинских кораблей является подготовительным мероприятием перед агрессией против РФ со стороны США.

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