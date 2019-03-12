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«Точно не шпион». Жена экс-советника Трампа дала показания по «делу РФ»

12 Марта 2019 в 07:22
«Точно не шпион». Жена экс-советника Трампа дала показания по «делу РФ»

В понедельник, 11 марта комитет по разведке Сената США провел закрытое заседание с Симоной Манджанте Пападопулос, женой экс-советника Дональда Трампа Джорджа Пападопулоса, сообщает НСН со ссылкой на The Washington Post.

Отмечается, что вопросы законодателей к госпоже Пападопулос касались ее бывшего работодателя, лондонского профессора Джозефа Мифсуда, который подозревается в связях с Кремлем и ранее был объявлен пропавшим без вести.

Мифсуд, по словам прокуроров, предложил помочь Джорджу Пападопулосу организовать встречи между предвыборным штабом Трампа и российскими официальными лицами. Этим вопросом сейчас особо интересуется спецпрокурор Минюста США Роберт Мюллер, руководящий расследованием приписываемого России вмешательства в американские выборы 2016 года и якобы сговора штаба Трампа с Москвой, отмечает The Washington Post.

По словам Манджанты Пападопулос, она была рада предоставить сенатскому комитету по разведке необходимую информацию. Она отметила, что ее показания нужны были следователям только потому, что она обладает существенными знаниями о профессоре Мифсуде.

«Определенно, не потому, что я русский шпион», — добавила жена экс-советника Трампа, ссылаясь на обвинения, сделанные в социальных сетях.

Напомним, что Джордж Пападопулос, который также работал на Мифсуд, ранее провел две недели в тюрьме за то, что лгал федеральным следователям о его контактах с российскими представителями. 

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