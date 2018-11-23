Пападопулос попался. Экс-советник Трампа отправится в тюрьму из-за твитов

Сторона защиты попросила суд отложить двухнедельное тюремное заключение Джорджа Пападопулоса в связи с другим делом, касающимся полномочий руководителя «российского расследования» Роберта Мюлера. Однако сторона обвинения предоставила суду доказательства в виде удаленных твитов Пападопулоса, противоречащие ранее высказанной им позиции о принятии ответственности за свои действия. Таким образом, заключил офис Мюллера, удаленные твиты показывают, что экс-советник Трампа нарушает федеральные нормы, которые позволили бы отложить исполнение его наказания, пишет Business Insider.
Напомним, что Джордж Пападопулос был приговорен к двум неделям тюремного заключения в сентябре этого года. Он признал вину в даче ложных показаний во время беседы с представителями ФБР в январе 2017 года о предполагаемых связях между предвыборным штабом нынешнего президента США и российскими представителями.
Согласно документам, представленным в суде, Пападопулос познакомился с неким профессором из Мальты, у которого были контакты в российском министерстве иностранных дел. Профессор, который позже пропал без вести, сообщил в то время советнику кандидата в президенты США, что у российских представителей есть в распоряжении электронная переписка соперника Трампа по президентской гонке Хиллари Клинтон.