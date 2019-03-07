Тимошенко потребовала усилить санкции против России

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко призвала усилить антироссийские санкции. Как отмечает RT, об этом кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» заявила во время встречи с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Гейлом. Также Тимошенко озвучила свою позицию относительно Крыма: по её мнению, полуостров должен вернуться к Украине.

Между тем, ещё один кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский ранее заявил, что в случае победы на выборах отправить за решетку «одного из кандидатов». При этом он дал четко понять, что к ответственности будет привлечен действующий президент страны Петр Порошенко, подчёркивает Ura.ru.

Ранее Зеленский возложил на главу государства и власти Украины вину за махинации с поставками запчастей в армию, напоминает издание «Дни.ру». Это мнение разделила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, предложившая начать импичмент президента Порошенко. Порошенко.

В свою очередь, директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с НСН прокомментировал президентскую кампанию, которая в настоящий момент продолжается на Украине. Он отметил, что ни для кого не секрет, что в своей политической борьбе президент Украины Петр Порошенко использует административный ресурс.