Пятница
08 февраля
USD 66.02
EUR 74.97
Горячие новости

Тимошенко потребовала снять с выборов ее однофамильца

8 Февраля 2019 в 17:22
Тимошенко потребовала снять с выборов ее однофамильца

Кандидат в президенты Украины от партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко потребовала снять с выборов кандидатуру ее однофамильца, самовыдвиженца Юрия Тимошенко. По ее словам, штаб президента Петра Порошенко подстроил «грязную манипуляцию» с регистрацией, чтобы отобрать у нее голоса. Она считает, что две одинаковые фамилии с идентичными инициалами в бюллетенях могут запутать избирателей, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что всего документы на регистрацию в кандидаты сдал 91 претендент, 42 из них получили «добро» от Центральной избирательной комиссии. Выборы президента Украины запланированы на 31 марта. Среди кандидатов - Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский. Если ни один из кандидатов не наберет простое большинство (50% + 1 голос), то 21 апреля состоится второй тур. Глава государства будет избран путём прямого всеобщего тайного голосования на пятилетний срок.

«Свободная пресса» писала, что Юлия Тимошенко намерена усилить международные переговоры о возвращении мира на Украину и готова вести переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе с президентом РФ Владимиром Путиным.

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.