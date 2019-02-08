Тимошенко потребовала снять с выборов ее однофамильца

Кандидат в президенты Украины от партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко потребовала снять с выборов кандидатуру ее однофамильца, самовыдвиженца Юрия Тимошенко. По ее словам, штаб президента Петра Порошенко подстроил «грязную манипуляцию» с регистрацией, чтобы отобрать у нее голоса. Она считает, что две одинаковые фамилии с идентичными инициалами в бюллетенях могут запутать избирателей, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что всего документы на регистрацию в кандидаты сдал 91 претендент, 42 из них получили «добро» от Центральной избирательной комиссии. Выборы президента Украины запланированы на 31 марта. Среди кандидатов - Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский. Если ни один из кандидатов не наберет простое большинство (50% + 1 голос), то 21 апреля состоится второй тур. Глава государства будет избран путём прямого всеобщего тайного голосования на пятилетний срок.

«Свободная пресса» писала, что Юлия Тимошенко намерена усилить международные переговоры о возвращении мира на Украину и готова вести переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе с президентом РФ Владимиром Путиным.