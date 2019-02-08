На Украине подведут итоги регистрации кандидатов в президенты

На Украине сегодня станут известны имена всех претендентов на пост главы государства. До конца дня ЦИК обязан завершить процедуру регистрации кандидатов и опубликовать итоговый список.

Всего документы на регистрацию сдал 91 претендент, 42 из них на вечер четверга получили «добро» от Центральной избирательной комиссии.

В 2004 году в президенты баллотировались 26 человек, однако двое из них впоследствии сняли свою кандидатуру, и число участников предвыборной гонки сократилось до 24.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта. Среди кандидатов - Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский. В случае, если ни один из кандидатов не наберет простое большинство (50% + 1 голос), то 21 апреля состоится второй тур, передает ТАСС. Глава государства будет избран путём прямого всеобщего тайного голосования на пятилетний срок. По оценке Центральной избирательной комиссии Украины объём расходов составит 1,95 млрд гривен (1,33 млрд — первый тур, 618 млн — второй тур).