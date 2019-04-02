Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации первого тура выборов

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила действующего президента страны Петра Порошенко в фальсификации результатов первого тура выборов. Об этом она заявила в ходе брифинга, видео размещено на странице политика в Facebook.

По словам Тимошенко, выборы главы государства были превращены в фарс. Однако, как отмечает RT, она не намерена обжаловать результаты, так как считает это бессмысленным в силу приватизации судебной системы своим оппонентом.

«Мы не пойдём в суд. Причина очень простая — во время проведения этих выборов мы не один раз в эти суды обращались. Но после так называемых реформ системы судопроизводства действующий президент приватизировал судебную систему. И она сегодня работает так же фальшиво, как были проведены выборы», — заключила Тимошенко.

Напомним, второй тур выборов президента Украины назначен на 21 апреля. В нём примут участие действующий глава государства Пётр Порошенко и лидер первого тура шоумен Владимир Зеленский. По итогам первого тура Зеленский набрал 30,22% голосов избирателей, Порошенко — 15,93%. Третья позиция досталась Юлии Тимошенко — 13,40%.

Ранее в эфире НСН президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко объяснил проигрыш Тимошенко.