Тимошенко не прошла во второй тур украинских выборов

Кандидат в президенты Украины, лидер партии Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлия Тимошенко не прошла во второй тур выборов на пост главы государства, пишет РЕН ТВ.

Сообщается, что по итогам обработки 97,48% протоколов Центральная избирательная комиссия Украины огласила, что 21 апреля состоится второй тур выборов. Однако Тимошенко не сможет продолжить дальнейшую борьбу за пост главы государства, поскольку в первом туре смогла набрать лишь 13,39% голосов избирателей.

Ранее стало известно, что во второй тур президентской гонки вышли Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Они набрали 30,24% и 15,93% голосов соответственно, отмечает «Свободная пресса».

Эксперты в эфире НСН рассказали, почему выход Тимошенко из президентской гонки стал неожиданностью для всех.