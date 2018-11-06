Тимошенко и её сторонники страдают от репрессий Порошенко

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обвинила президента Украины Петра Порошенко в организации через силовые структуры масштабных "репрессий и террора" в отношении нее и ее сторонников, сообщает РИА Новости.

По её словам, «репрессии и террор…получили большие масштабы». Против активистов «Батькивщины» возбуждают уголовные дела, на офисы партии совершают нападения в регионах.Президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года. Лидером президентского рейтинга несколько месяцев назад стала Тимошенко. Порошенко пока не заявил о намерении баллотироваться на второй срок.Ранее НСН опубликовала мнение экс-депутата Верховной рады Владимира Олейника об отставке генпрокурора Украины Юрия Луценко. По мнению Олейника, публичное заявление генпрокурора об отставке стало элементом кадровой игры Порошенко. «Это команда. И общественники, которые, как правило, не имеют своей точки зрения, а выполняют заказ из-за океана, вдруг заявляют, что должны уйти в отставку генеральный прокурор Луценко и министр Аваков. Вот здесь Порошенко решил сыграть свою игру: пожертвовать кумом. Договорились с ним, он [Луценко] заявляет о том, что подает в отставку. В данной ситуации Авакову тоже нужно подавать в отставку. Ведь многие преступления против активистов не раскрыты», - отметил экс-депутат.