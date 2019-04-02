Тимошенко готова помогать новому президенту Украины

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сообщила, что готова оказывать помощь любому президенту, которого выберут граждане Украины, пишет RT. Такое заявление она сделала в рамках пресс-конференции.

Она уточнила, что не будет терять время в течение ближайших полгода до выборов в парламент. Вместо этого ее партия готова помогать новому главе государства. Тимошенко также добавила, что вместе с командой она поделиться стратегиями, которые описаны

Политик добавила, что её команда будет делиться с избранным президентом концепциями и стратегиями, которые заложены в предвыборной программе Тимошенко «Новый курс».

Ранее руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в беседе с НСН заявил, что любые попытки Юлии Тимошенко повлиять на итоги голосования обречены на провал.