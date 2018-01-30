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Тимати вошел в число доверенных лиц Путина

30 Января 2018 в 17:32
Тимати вошел в число доверенных лиц Путина

В третью часть списка доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина вошли известные артисты, исполнители, режиссеры и медийные персоны. Среди них - Тимур Юнусов, более известный как рэпер Тимати, руководитель театра «Современник» Галина Волчек, актер Владимир Машков, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, певица Лариса Долина, директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и другие.

Третью часть списка из 62 доверенных лиц зарегистрировали в ЦИК во вторник, 30 января. Таким образом, как сообщает ТАСС, на данный момент у Путина 476 доверенных лиц.

Ранее глава государства провел в Гостином дворе в Москве встречу с доверенными лицами и, в частности, призвал их на встречах с гражданами давать только реализуемые на деле обещания.

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