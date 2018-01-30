Путин: Люди простят что угодно, кроме обмана

Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин призвал своих доверенных лиц на встрече с гражданами давать только реализуемые на деле обещания.



«Потому что люди ведь простят все что угодно, только обман не могут простить - и правильно делают», - приводит ТАСС заявление Путина.

В ходе встречи с доверенными лицами во вторник, 30 января, он предложил в разы увеличить поддержку аграриев. «Очень бы хотелось в разы, надо посмотреть на это. Но ни в коем случае нельзя - и я сам этого никогда не делаю, и вас прошу очень аккуратно к этому относиться - давать таких обещаний при встречах с гражданами, которые мы не понимаем, как исполнять», - отметил действующий глава государства.

Ранее в ходе встречи с доверенными лицами Путин отказался обсуждать будущие результаты кампании.