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Путин: Люди простят что угодно, кроме обмана

30 Января 2018 в 16:57
Путин: Люди простят что угодно, кроме обмана

Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин призвал своих доверенных лиц на встрече с гражданами давать только реализуемые на деле обещания.

«Потому что люди ведь простят все что угодно, только обман не могут простить - и правильно делают», - приводит ТАСС заявление Путина.

В ходе встречи с доверенными лицами во вторник, 30 января, он предложил в разы увеличить поддержку аграриев. «Очень бы хотелось в разы, надо посмотреть на это. Но ни в коем случае нельзя - и я сам этого никогда не делаю, и вас прошу очень аккуратно к этому относиться - давать таких обещаний при встречах с гражданами, которые мы не понимаем, как исполнять», - отметил действующий глава государства.

Ранее в ходе встречи с доверенными лицами Путин отказался обсуждать будущие результаты кампании. 

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