Тетерук попросил Раду запретить россиянкам въезд на Украину

Российским женщинам в возрасте от 16 до 60 лет следует запретить въезд на Украину. С таким предложением выступил депутат Верховной рады от партии «Народный фронт», бывший командир батальона «Миротворец» Андрей Тетерук.

Он объяснил, что приезжающие в Киев россиянки могут оказаться шпионками. В качестве примера Тетерук привел разоблаченную в США Анну Чапман и отбывающую наказание там же Марию Бутину.

«Мы были свидетелями, как в США были задержаны именно женщины, которые шпионили на Российскую Федерацию — это и Анна Чапман, и Мария Бутина. И они успешно выполняли свою деятельность, и я не вижу смысла вводить ограничения исключительно для мужчин», — заявил украинский парламентарий.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с RT заявил, что предложение Тетерука «отражает русофобию, которая развивается уже вплоть до шизофренического состояния».

Днем ранее президент Украины сообщил о запрете въезда на территорию страны российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил украинской инициативе свое новое стихотворение, сообщала НСН.