Суббота
01 декабря
USD 66.53
EUR 75.75
Горячие новости

Тетерук попросил Раду запретить россиянкам въезд на Украину

1 Декабря 2018 в 12:58
Тетерук попросил Раду запретить россиянкам въезд на Украину

Российским женщинам в возрасте от 16 до 60 лет следует запретить въезд на Украину. С таким предложением выступил депутат Верховной рады от партии «Народный фронт», бывший командир батальона «Миротворец» Андрей Тетерук. 

Он объяснил, что приезжающие в Киев россиянки могут оказаться шпионками. В качестве примера Тетерук привел разоблаченную в США Анну Чапман и отбывающую наказание там же Марию Бутину.

«Мы были свидетелями, как в США были задержаны именно женщины, которые шпионили на Российскую Федерацию — это и Анна Чапман, и Мария Бутина. И они успешно выполняли свою деятельность, и я не вижу смысла вводить ограничения исключительно для мужчин», — заявил украинский парламентарий.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с RT заявил, что предложение Тетерука «отражает русофобию, которая развивается уже вплоть до шизофренического состояния».

Днем ранее президент Украины сообщил о запрете въезда на территорию страны российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил украинской инициативе свое новое стихотворение, сообщала НСН

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.