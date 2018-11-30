Шнуров посвятил стихотворение запрету въезжать на Украину российским мужчинам

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил свое новое стихотворение запрету въезда на Украину российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Сочинение музыкант разместил в своем Instagram. В тсихотворении он пообещал приехать на Украину, когда ему исполнится 60 лет.
«Дорогие мои киевляне, к вам попасть сложно, как на Парнас», - написал Шнунров. Музыкант также выразил надежду, что страны помирятся в 2100-ом году.
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Дорогие мои киевляне, К вам попасть сложно, как на Парнас, Но взаимное наше влиянье, Никуда не исчезнет от нас. Притяженье народов упруго, И в две тысячи сотом году, Будем слушать, как прежде друг друга, Веру Брежневу и Лободу. Это будет не в эту, не в среду, На границе замочки висят. Я к вам как-нибудь точно приеду, Когда будет мне за шестьдесят.
Президент Украины Петр Порошенко в пятницу сообщил, мужчинам с гражданством России в возрасте от 16 до 60 лет запрещается въезд на Украину. Ограничение будет действовать до окончания военного положения в стране, которое продлится до конца декабря. Омбудсмен по защите прав малого и среднего бизнеса Виктор Ермаков в эфире НСН заявил, что из-за этого решения пострадают и люди, и бизнес.