Шнуров посвятил стихотворение запрету въезжать на Украину российским мужчинам

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил свое новое стихотворение запрету въезда на Украину российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Сочинение музыкант разместил в своем Instagram. В тсихотворении он пообещал приехать на Украину, когда ему исполнится 60 лет.

«Дорогие мои киевляне, к вам попасть сложно, как на Парнас», - написал Шнунров. Музыкант также выразил надежду, что страны помирятся в 2100-ом году.

Президент Украины Петр Порошенко в пятницу сообщил, мужчинам с гражданством России в возрасте от 16 до 60 лет запрещается въезд на Украину. Ограничение будет действовать до окончания военного положения в стране, которое продлится до конца декабря. Омбудсмен по защите прав малого и среднего бизнеса Виктор Ермаков в эфире НСН заявил, что из-за этого решения пострадают и люди, и бизнес.