Tesla объявила о закрытии своих розничных магазинов

Компания Tesla закрывает магазины розничной торговли, перейдя только на онлайн-платформу.

Как поясняет официальный сайт компании, это делается, чтобы удешевить стоимость электромобилей. К тому же оформление заказа и покупка займет у пользователей смартфоном не более минуты.

Как пишет «Свободная пресса» , электрокар Model 3 будет стоить от 35 тысяч долларов, модель с увеличенной на 9% дальностью передвижения без подзарядки и обновленным салоном — всего 37 тысяч долларов.

Ранее компания Tesla назвала 2018-й год самым сложным в истории, сотрудникам было разослано уведомление о сокращении численности персонала на 7%. Свои позиции сохранят только те работники, без которых функционирование невозможно, уточняет RT.