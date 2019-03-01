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Tesla объявила о закрытии своих розничных магазинов

1 Марта 2019 в 09:31
Tesla объявила о закрытии своих розничных магазинов
Компания Tesla закрывает магазины розничной торговли, перейдя только на онлайн-платформу.

Как поясняет официальный сайт компании, это делается, чтобы удешевить стоимость электромобилей. К тому же оформление заказа и покупка займет у пользователей смартфоном не более минуты.

Как пишет «Свободная пресса», электрокар Model 3 будет стоить от 35 тысяч долларов, модель с увеличенной на 9% дальностью передвижения без подзарядки и обновленным салоном — всего 37 тысяч долларов.

Ранее компания Tesla назвала 2018-й год самым сложным в истории, сотрудникам было разослано уведомление о сокращении численности персонала на 7%. Свои позиции сохранят только те работники, без которых функционирование невозможно, уточняетRT.

Ранее НСН писала, что Минтруд опроверг информацию о массовых сокращениях работников в некоторых сферах экономики.

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