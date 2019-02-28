Минтруд не заметит 115 тысяч уволенных россиян

Минтруд опроверг информацию о том, что в России ожидаются массовые сокращения работников в некоторых сферах экономики.

Минтруд поспешил опровергнуть сообщения об ожидающихся по весне массовых увольнениях. Так ведомство отреагировало на публикацию «Известий» о том, что риск сокращения этой весной навис над 115 тысячами работников. Особенно высока вероятность такого развития событий в автомобилестроении, транспортной и банковской сферах, - отмечает издание со ссылкой на мониторинг, проведенный, как ни странно, тем же самым Министерством труда. «В настоящее время ситуация на рынке труда стабильная, - заверил в ответ Минтруд. – На 19 февраля в органах службы занятости было зарегистрировано 782,7 тысячи безработных, что на 2,2 % меньше по сравнению с аналогичной датой 2018 года. По состоянию на 19 февраля 2019 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации, по оперативным данным, составил 1% от численности рабочей силы», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. А по прогнозу Минэкономразвития в соответствии с методологией Международной организации труда в 2019-2021 годах уровень безработицы останется на уровне 2018 года - примерно 4,7-4,8%.



Своя правда, судя по всему, есть и в том и в другом утверждении. Вполне возможно, что эти самые 115 тысяч и вправду потеряют работу в ближайшие два-три месяца. Но, опровергая сообщения о массовом характере увольнений (о чем, кстати, в публикации самих «Известий» нет ни слова), Минтруд против истины формально не грешит: в масштабах 50 миллионов работающих россиян 115 тысяч – исчезающе малая величина, меньше четверти процента. А то, что эти 115 тысяч человек со своими чадами и домочадцами останутся без средств к существованию или, как теперь принято говорить, в трудной жизненной ситуации, так это всем «до лампочки» - по статистике-то все ровненько.

Оценить реальный уровень безработицы в стране профильному ведомству, по всей вероятности, не под силу. Начать хотя бы с того, что у властей отсутствует понимание истинных масштабов теневого сектора экономики и, как следствие, количества трудоспособного населения, занятого в нем. Количество самозанятых не могут оценить даже примерно. Оценки разнятся «плюс-минус два лаптя по карте» - от 15 до 30 миллионов человек, отмечает «Газета.ру». Разница – в население Москвы, между прочим! При таких расчетах кому интересна судьба каких-то 115 тысяч? А при таком цинизме на федеральном уровне стоит ли удивляться появлению разного рода «макарошек» местного масштаба?

Всеволод Нерознак