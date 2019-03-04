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Тереза Мэй прибыла в Солсбери в годовщину отравления Скрипалей

4 Марта 2019 в 14:51
Тереза Мэй прибыла в Солсбери в годовщину отравления Скрипалей

В годовщину инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прибыла на место происшествия, в Солсбери.

Как пишет ТАСС, глава британского кабмина констатировала, что за прошедший год город смог оправиться от последствий инцидента. По её словам, в будущем Солсбери снова будет известен, как гостеприимный город, а не место отравления.

Напомним, 4 марта 2018 года Сергей и Юлия Скрипаль были найдены в Солсбери без сознания и доставлены в больницу. По данным британской стороны, врачам удалось спасти жизни пострадавших, однако Сергея Скрипаля после этого никто не видел. Юлия выступала с открытым обращением к родственникам, однако с июля 2018 года прекратила держать связь с близкими в России. Ранее в эфире НСН племянница Скрипаля Виктория заявила, что не верит заявлению посла Великобритании, утверждающему, что с пострадавшими всё в порядке.

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