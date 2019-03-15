Тело Малашенко доставят в Москву из Испании 16 марта

Тело одного из основателей телекомпании НТВ Игоря Малашенко доставят из Малаги в Москву 16 марта, похороны состоятся 18 марта на Троекуровском кладбище, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что вопросом вывоза тела занимается старшая дочь Малашенко Елизавета и группа его бывших партнёров. 25 февраля кончину 64-летнего медиа-менеджера официально подтвердили в Отделении Гражданской гвардии королевства в городе Альхесирас. Малашенко сам свёл счёты с жизнью. Осенью 2018 года состоялся его брак с Божена Рынска, напоминают «Дни.ру».