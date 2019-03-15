Пятница
15 марта
USD 65.4
EUR 74.06
Горячие новости

Тело Малашенко доставят в Москву из Испании 16 марта

15 Марта 2019 в 13:51
Тело Малашенко доставят в Москву из Испании 16 марта

Тело одного из основателей телекомпании НТВ Игоря Малашенко доставят из Малаги в Москву 16 марта, похороны состоятся 18 марта на Троекуровском кладбище, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что вопросом вывоза тела занимается старшая дочь Малашенко Елизавета и группа его бывших партнёров. 25 февраля кончину 64-летнего медиа-менеджера официально подтвердили в Отделении Гражданской гвардии королевства в городе Альхесирас. Малашенко сам свёл счёты с жизнью. Осенью 2018 года состоялся его брак с Божена Рынска, напоминают «Дни.ру».

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.