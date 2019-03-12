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Малашенко похоронят на следующей неделе

12 Марта 2019 в 23:13
Малашенко похоронят на следующей неделе

Суд в Андалусии дал разрешение на транспортировку тела скончавшегося в Испании сооснователя НТВ, медиаменеджера и политтехнолога Игоря Малашенко, которая будет возможна уже в пятницу; похороны запланированы на понедельник, сообщил «Интерфаксу» главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

По его словам, вопросом вывоза тела занимается старшая дочь Малашенко Елизавета и группа его бывших партнёров.

Кроме того, главред «Эха» от лица всех близких Малашенко выразил благодарность сотрудникам российской дипмиссии в Испании.

25 февраля кончину 64-летнего медиа-менеджера официально подтвердили в Отделении Гражданской гвардии королевства в городе Альхесирас.

Малашенко сам свёл счёты с жизнью. Вместе с тем, его супруга, журналистка Божена Рынска утверждала, что он «не собирался умирать». Ранее Рынска рассказала, что десять дней назад Малашенко попал в больницу после скандала с бывшей женой, которая претендовала на его активы.

На президентских выборах 2018 года Малашенко возглавлял предвыборный штаб Ксении Собчак. В 1996 году Малашенко исполнял функции главного советника избирательной кампании первого президента РФ Бориса Ельцина.



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