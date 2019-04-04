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Тело Булдакова отправили в Россию из Монголии

4 Апреля 2019 в 10:03
Тело Булдакова отправили в Россию из Монголии

Тело актера, народного артиста России Алексея Булдакова отправили в Россию из Монголии, где он умер в ночь на среду, сообщили в российском посольстве. 

Накануне сообщалось, что Алексей Булдаков умер в Монголии, куда приехал на празднование дня рождения друзей. По предварительным данным, причиной его смерти стал оторвавшийся тромб. Актёру было 68 лет. 

Церемония прощания с артистом пройдет 7 апреля в Доме кино в Москве. Наибольшую известность ему принесла роль генерала в фильме Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты».

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