СМИ: Телерейтинг послания Путина упал

Послание Федеральному собранию, оглашенное Владимиром Путиным 20 февраля, смотрели 5,9% москвичей. По предварительным данным Mediascope, это самый низкий рейтинг за последние годы. Специалисты отмечают, что зафиксированный показатель сопоставим с 2013 годом, пишет «Коммерсант».

В 2018 году послание Федеральному собранию собрало у экранов 7,3% москвичей, в 2016-м — 7,6%, в 2015-м — 8,7%.



В прямом эфире послание президента транслировали пять теле каналов: «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «Москва 24» и «360». Оглашение длилось около полутора часов.

Ранее экономист Василий Колташов в эфире НСН рассказал о неизбежности реализации социальных норм, озвученных Владимиром Путиным перед Федеральным собранием.