Telegram исчез из AppStore из-за детской порнографии

Стала известна причина, по которой мессенджер Telegram был удалён из магазина AppStore на прошлой неделе. Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на данные 9to5Mac, к удалению привело распространение через приложение детской порнографии.

Официальный представитель Apple Фил Шиллер рассказал, что запрещённый контент обнаружили и удалили руководители мессенджера, после чего он был восстановлен в правах, отмечает Ura.ru. О произошедшем были проинформированы соответствующие органы, включая Национальный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей.

Ранее аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин в эфире НСН объяснил пропажу мессенджера и рассказал, какими будут последствия для владельцев приложения.