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Telegram исчез из AppStore из-за детской порнографии

6 Февраля 2018 в 12:17
Telegram исчез из AppStore из-за детской порнографии

Стала известна причина, по которой мессенджер Telegram был удалён из магазина AppStore на прошлой неделе. Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на данные 9to5Mac, к удалению привело  распространение через приложение детской порнографии.

Официальный представитель Apple Фил Шиллер рассказал, что запрещённый контент обнаружили и удалили руководители мессенджера, после чего он был восстановлен в правах, отмечает Ura.ru. О произошедшем были проинформированы соответствующие органы, включая Национальный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей.

Ранее аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин в эфире НСН объяснил пропажу мессенджера и рассказал, какими будут последствия для владельцев приложения.

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