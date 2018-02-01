Эксперт: Удаление Telegram из AppStore сыграет на руку Дурову

Эльдар Муртазин в эфире НСН объяснил, почему это произошло.

Из интернет-магазина AppStore исчез мессенджер Telegram. Он недоступен как в России, так и за рубежом, сообщает ТАСС. Позднее основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что Apple удалила две вариации сервиса из AppStore из-за «недопустимого контента», обнаруженного в Telegram.

Аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин в эфире НСН объяснил пропажу мессенджера.

«Каждое приложение в AppStore, или в PlayStore (магазин для владельцев Android - прим.НСН), проходит модерацию. Иногда приложения имеют механизм для обновления, когда добавляются те или иные функции. При этом появляются возможности какой-то контент доставить конечному потребителю, что проверить ни Apple, ни Google не может. Есть совершенно отработанный механизм пожаловаться на приложение, если оно начинает или через него начинают распространять контент, который оскорбляет чувства людей или нарушает законодательство той или иной страны. Соответственно, модерация в этом случае проходит повторно уже после публикации. В случае с Telegram, судя по всему, кто-то через него, через встроенный механизм, распространял такой контент. И люди жаловались. Блокировка произошла из-за этого. Пока компания исправляет, то блокировка длится один-два-три дня. Но иногда счет идет на часы, если компания крупная», - сказал он.

По мнению эксперта, большого ущерба Telegram не понесет. Возможно, даже получить выгоду.

«В случае Telegram никаких крупных потерь нет, если это не затянется на дни или недели. Это рабочий момент, и говорить, что происходит что-то плохое, не нужно. Люди любят продукты, которые обсуждают, у которых есть какая-то эмоция. У Telegram эта эмоция есть. И она скорее в позитив. Про него говорят, и этот информационный шум, пиар превращает людей в конечном итоге в пользователей Telegram», - заключил собеседник НСН.

Напомним, в январе мошенники засыпали пользователей Telegram письмами с предложением вложиться в запуск криптовалюты Gram и блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON).