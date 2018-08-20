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Телефоны без доступа в интернет стали популярнее

20 Августа 2018 в 08:02
Телефоны без доступа в интернет стали популярнее

В мире выросли продажи мобильных телефонов, не имеющих доступ в интернет. По данным телеканала Sky News, в 2017 году глобальные продажи таких гаджетов впервые за долгое время выросли на пять процентов. В то же время смартфонов стали покупать всего на два процента больше, сообщает РЕН.ТВ.

Причиной резкого роста продаж гаджетов с ограниченным функционалом называется желание покупателей оградить себя от круглосуточного доступа в интернет и ограничить время, проведенное в соцсетях, пишет Life.ru.

Ранее НСН сообщала о запуске дополнительных функций для ограничения времени, проведенного пользователями в приложениях популярных соцсетей Facebook и принадлежащей ему Instagram.

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